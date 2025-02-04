Markette büyük kargaşa! İşten çıkarılınca ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İHA
Markette büyük kargaşa! İşten çıkarılınca ortalığı birbirine kattı

İstanbul Esenyurt'ta müşteriyle tartıştığı gerekçesiyle işten çıkarılan çalışan sinir krizi geçirerek rafları devirdi. Yaşanan o anlar bir kişinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, kadın çalışan müşteriyle tartıştı. Müşteri çalışana küfür edince sesler yükselmeye başladı. Tartışmayı duyan market sorumlusu çalışanı işten çıkardı. Kadın çalışan sinir krizi geçirdi. Kendisini sakinleştirmeye çalışanlara da sinirlenen kadın, "Polisi ara", "Hadi döv beni" diyerek bağırmaya başladı. Rafları da deviren kadın, güçlükle sakinleştirilerek marketten çıkarıldı. Yaşanan o anlarda o esnada markette bulunan bir kişinin kask kamerasına yansıdı.

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