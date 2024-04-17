Markette çalışan husumetlisini tabancayla ayaklarından vurdu

Kaynak: DHA
Markette çalışan husumetlisini tabancayla ayaklarından vurdu
Sakarya’da bir zincir markette çalışan R.A. (47), isimli kişi, manav reyonunda bulunduğu esnada, husumetlisi A.Ö. tarafından uğradığı silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Göl Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir zincir marketin şubesinde meydana gelen olayda, Market çalışanı R.A., manav reyonunda çalıştığı esnada, aralarında husumet olduğu öne sürülen 20 yaşındaki A.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

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HUSUMETLİSİNİ 4 KURŞUNLA YARALADI

Şüpheli kişi, saldırıdan sonra olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda ayaklarına isabet eden 4 kurşunla yaralanan R.A., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. R.A’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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