Markette, evde ve sokakta kendini yere atan adam size hangi futbolcuyu hatırlattı

Futbolda abartılı bir şekilde kendini yere atan futbolcular her zaman dikkat çekmiştir.

Zaman zaman haksız yere penaltı almak isteyen, bazen de rakip takım oyuncularına kırmızı kart görmesini sağlamak adına bu tür davranışlar içine girerler.

Bu tür hareketlerle alay eden bir video sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanan videoda; formayla gezen bir futbolcunun herhangi basit olayda nasıl abartılı bir şekilde kendini yere attığı gözler önüne serildi. Hakemin bu tür davranışlara karşı tavrı da dikkat çekici!

Peki "aldatmaya yönelik hareket" denilince sizin aklınız kim geliyor?

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş olmuştu. Galatasaray maçında Marcao'nun hareketi sonrası yerde kalan Mert Hakan'ın attığı taklalar uzun süre gündem olmuştu.

Galatasaray'da futbol oynadığı dönemde Ayhan Akman'ın da aldataya yönelik bir çok hareketi vardı.

Son olarak Tarsus İdmanyurdu maçında kadın hakemin göğsüne dokunmasıyla bir anda yerde kıvranmaya başlayan futbolcu da ilginç görüntüler sergilemişti.