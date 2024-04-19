Markette husumetlisine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

Sakarya’nın Göl Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi’nde İki gün önce akşam saatlerinde bir zincir marketin şubesinde meydana gelen olayda, Market personeli R.A. iş yerinde çalışırken, aralarında husumet olduğu iddia edilen Alihan Önler’in silahlı saldırısına uğradı.
TUTUKLANDI
Önler, marketin içinde R.A.’yı tabancayla bacaklarından vurdu. Olayın ardından kaçan R.A., Sapanca Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Önler, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.A’nın ise hastanedeki tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.