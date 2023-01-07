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  • Markette kadınların etek altı görüntülerini çeken komiser tutuklandı

Markette kadınların etek altı görüntülerini çeken komiser tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de markette reyonda ürünü inceleyen kadını telefon kamerasıyla çektiği tespit edilen komiser Serdar E. tutuklandı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 13:44
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Markette kadınların etek altı görüntülerini çeken komiser tutuklandı

Markette kadınların etek altı görüntülerini çeken komiser tutuklandı
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Kağıthane'de bir markette güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerde Serdar E. adlı erkeği, reyonda ürünü inceleyen kadını telefon kamerasıyla çektiği görülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapmasında şüpheli Serdar E. yakalandı. Serdar E.'nin Kağıthane'de komiser olduğu belirtilirken İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "5 Ocak 2023 tarihinde Kâğıthane ilçemizdeki bir markette meydana gelen "Cinsel Taciz" olayının şüphelisi Serdar E., güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

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Hüseyin Korkmazoğlu
7.01.2023 14:20
Devletin çivisi çıkmış.  
 
Yıldırım Demircioğlu
7.01.2023 14:13
Bunun şakası bile kötü, diyeceğim ama gerçek. İğrençlik. Bu komiseri, EGM de görevli tüm diğer vicdan ve ahlak sahibi polis mensubu arkadaşlara havale ediyorum.  
 
aga ali
7.01.2023 13:59
toplumu koruyacak kanun nizamı saglıyacak bunu polis yapanları sorgulamak lazım  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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