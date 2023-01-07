Markette kadınların etek altı görüntülerini çeken komiser tutuklandı

Kağıthane'de bir markette güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerde Serdar E. adlı erkeği, reyonda ürünü inceleyen kadını telefon kamerasıyla çektiği görülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapmasında şüpheli Serdar E. yakalandı. Serdar E.'nin Kağıthane'de komiser olduğu belirtilirken İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "5 Ocak 2023 tarihinde Kâğıthane ilçemizdeki bir markette meydana gelen "Cinsel Taciz" olayının şüphelisi Serdar E., güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi.