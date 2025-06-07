Markette korku dolu anlar! Kıyma yerine parmaklarını doğradı

Kaynak: İHA
Markette korku dolu anlar! Kıyma yerine parmaklarını doğradı

Kocaeli Başiskele’de bir markette çalışan 21 yaşındaki genç kız, kıyma makinesine elini kaptırdı. İtfaiye tarafından kurtarılan kızın parmakları koptu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir markette elini kıyma makinesine kaptıran kadının parmakları koptu. Hastaneye kaldırılan kadın hemen ameliyata alındı.

Olay, Yeşilyurt mahallesi Çuhadar caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Kurban etlerini kıyma yapan 21 yaşındaki Sevde K. elini makineye kaptırdı. Parmakları kopan kadın için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile makineden eli çıkartılan Sevde K. sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kadının kopan parmaklarının dikilmesi için hemen ameliyata alındığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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