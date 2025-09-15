Marketteki kağıt havluları ateşe vermişti! 10 yaşındaki çocuk hakkında yeni karar

Olay, 12 Eylül saat 14.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi.

Markete giren çocuk, peçetelerden oluşan ürünlerin arkasındaki raftan etiket koparıp, elindeki çakmağı yakarak havluları ateşe vermişti. Yangın sonrası çocuk, koşarak marketten çıktı. Havlular kısa sürede alev aldı. Durumu fark eden çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı ürünler zarar görürken çocuğun markete girip yangın çıkardığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerden kimliği tespit edilen M.R.K., aynı gün Cumhuriyet Mahallesi'nde bulundu.

DAHA ÖNCE OTLUK ALANDA YANGIN ÇIKARTMIŞ

Olaya ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, çocuğun daha önce de otluk alanda yangın çıkarttığı ortaya çıktı. Yangınla ilgili işlem gördüğü öğrenilen M.R.K., devlet korumasına alınarak, yurda yerleştirildi. Psikolojik destek verilen çocuğun ailesi hakkında da işlem başlatıldı.