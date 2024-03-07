Marketten aldığı irmik sıcak su dökülünce plastiğe dönüştü. Halk böyle zehirleniyor

Maliyeti ucuza indirebilmek için birçok gıdada kimyasal veya zararlı maddeler kullanılırken, irmikte yapılan hilecilik görenleri şaşkına çevirdi.

İRMİĞE SICAK SU DÖKÜLÜNCE PLASTİĞE DÖNÜŞTÜ

Bir ev hanımı, marketten aldığı irmiğin üzerine sıcak su dökünce irmik plastiğe dönüştü. O anları video kaydına alan ev hanımı, vatandaşların nasıl zehirlendiğini gözler önüne serdi.

Video kaydına alınan video sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Videoyu izleyen vatandaşlardan bazıları Tarım Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

NE OLMUŞTU?

Gıdada sahteciliğin en çok uygulandığı ürünlerden bir diğeri ise sucuk. İstanbul’un Sefaköy ilçesinde bir pazar tezgahında 3 kangalı 250 liraya satıldığı iddia edilen sucuklar, gıdada hile ve sahteciliği bir kez daha gözler önüne sermişti. Kasap ve marketlerde sucuğun kangalı 200 ile 300 lira arasında satılırken, bazı sahtekarlar maliyeti ucuza getirebilmek için yaptıkları sucuğun içerisine sakatat, mide, pankreas ve kemikler kullanıyor.

Gıda Mühendisi Doç. Dr. Murat Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sakatat türü etler, hayvanın kullanılmayan yerleri, pankreası, midesi, bağırsaklarının bir kısmı. Et mezbahadan çıkıyor ve çıktıktan sonra kemikler kalıyor. Bu kemikler ya hayvan yemi olarak gönderiliyor ya da mama olarak yapılması için fabrikalara gönderiliyor. Kemiğin üzerindeki kıymayı tıraşlayarak onu da kullanıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.