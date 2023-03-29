Markovic Gaziantep'e dönecek mi? O soruyu cevapladı

Trabzonsporlu Lazar Markovic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Markovic, kısa bir süre önce ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde Gaziantep FK takımında bulunduğunu ve 2 günlük izin sebebiyle depremden etkilenmediğini hatırlatarak, “Aslında depremden önceki gece Antalya’daydık. Antalyaspor ile maçımız vardı ve maç sonrası 2 gün iznimiz bulunuyordu. Ailemiz ve arkadaşlarımız ile birlikte Antalya’da kalıp 2 gün tatil yapmak istedik, belki deprem anında orada değildik ama birçok insan depremden etkilendi. Gaziantep’i, Hatay’ı ve depremden etkilenen tüm şehirleri destekliyorum ve o insanların da yanında olduğumu da söylemek istiyorum” dedi.

Sırp futbolcu, kulübümüze kısa bir süre içerisinde adapte olmasından ötürü takım arkadaşlarına teşekkür ederek, "Buraya hızlı adapte olma sebebimin en büyük etkeni takım arkadaşlarımdır. Geldiğim ilk günden beri bana çok iyi davrandılar. Onlara çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Markovic, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Zor bir dönemdi, kulüp bulabilmek için az bir zamanımız vardı. Hiçbir oyunu için yeterli zaman değildi, sadece kulüp bulmak önemli değil, doğru kulübü bulabilmelisiniz. Yeterli zaman yoktu ama benim için işler biraz daha hızlı oldu. Trabzonspor’dan teklif gelince Abdullah Avcı ile görüştüm ve Trabzonspor’un çok büyük bir kulüp olduğunu bildiğim için transferim hızlı gelişti. Şu an bizimle olmayan Abdullah Avcı ve ekibine teşekkür ediyorum.”

Markovic, Türkiye’ye geldiği dönemden bu yana mutlu olduğunu ifade ederek, “Türkiye’ye geldiğim o ikinci süreçten sonrayı değerlendirecek olursam eğer mutlu olduğumu belirtmek isterim. Gelecek için burada oynadığım her dönemde takım oyuncusu olduğumu söyleyebilirim. Gaziantep FK’nın oyuncusuyum ve benimle bir sözleşmeleri var, buna saygı duymam gerekir. Yazın ne olacağını göreceğiz, onlarla birlikte yaz geldiğinde konuşup ne olacağını göreceğiz” cümlelerini kullandı.

Son olarak Lazar Markovic, açıklamalarını şu şekilde tamamladı: “Şu anki yaşımın verdiği tecrübe ve bana öğrettiklerine bakarak genç halime şunu söyleyebilirim; ‘Bazı şeyleri yapmayabilirdim.’ Ancak genç olduğunuzda farklı oluyor. Geçmişe baktığınızda tabii ki pişmanlıklar olabilir ama şu an çok mutluyum. Sağ ve sol kanatta oynayabiliyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Profesyonel bir oyuncu olarak hocamız bana hangi pozisyonda ihtiyaç duyarsa ben de o bölgede oynarım. İyi antrenman yaparak, iyi oynayarak bu kulübe iyi bir hizmet sunabilmek istiyorum. Başlı başına bir yetenek ama üzerine de çalıştığım için biraz hızlı oynayabiliyorum, hızlıyım.”