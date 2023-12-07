Markus Gisdol açıkladı. Samsunspor'u yıkan iki sakatlık.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, Zeki Yavru ve Gaetan Laura'nın sakatlık haberlerini duyurdu.

KAYNAK: AA
Markus Gisdol açıkladı. Samsunspor'u yıkan iki sakatlık.

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Samsunspor'da, teknik direktör Markus Gisdol basın toplantısı düzenledi.

Takımın iki önemli oyuncusu Zeki Yavru ve Gaetan Laura'nın sakatlıkları ile ilgili konuşan Gisdol şu ifadeleri kullandı:

"Gaetan Laura ise sakatlığı nedeniyle en az 3-4 ay bizimle olamayacak. Zeki Yavru'nun ise tedavisinin son aşamasının beklenmesi gerekiyor. 3-4 hafta da Zeki Yavru aramızda olmayabilir. Kasımpaşa maçında taraftarımızdan destek istiyoruz. Bugüne kadar bunu çok iyi yaptılar. Bu maçta da aynısını göstermelerini istiyoruz."

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