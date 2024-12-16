Marmara Denizi’nde 'kızıl yosun' alarmı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Marmara Denizi’nde 'kızıl yosun' alarmı

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınasının ardından kıyılarda kızıl yosunlar birikti.

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınasının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında kızıl yosunlar birikti.

Lodosun etkisiyle denizde oluşan dalgalar kıyıya kızıl yosun taşırken, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar bu ilginç manzarayla karşılaştı. Süleymanpaşa sahil şeridinde birçok noktada yoğun şekilde biriken yosunlar, doğal bir görüntü oluşturdu. Balıkçılar, zaman zaman kıyılara gelen kızıl yosunların zararlı olmadığını ve herhangi bir tedirginlik oluşturmadığını, fırtınanın yönünü değiştirmesiyle yosunların denize geri gideceğini ifade etti.

Marmara Denizi’nde 'kızıl yosun' alarmı

Marmara Denizi’nde 'kızıl yosun' alarmı

Marmara Denizi’nde 'kızıl yosun' alarmı

Marmara Denizi’nde 'kızıl yosun' alarmı

Marmara Denizi’nde 'kızıl yosun' alarmı

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