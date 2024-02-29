Marmara Denizi'nde mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. İşte inanılmaz anlar

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Marmara Denizi'nde mavi renkli parlamalar ortaya çıktı. İşte inanılmaz anlar
Marmara Denizi’nde oluşan mavi renkli patlamalar görenleri hayrete düşürdü. Denizdeki inanılmaz anları görmek isteyen vatandaşlar gece geç saatlerde sahile akın etti.

Bursa'da Marmara Denizi kıyılarında planktonların artması sonucu suda yer yer mavi ışıklı görüntüler oluştu. Vatandaşlar, nadir rastlanan doğa olayını izlemek için gece saatlerinde sahile gitti

Marmara Denizi'nin Bursa kıyılarında, sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) çoğalması sonucu mavi renkli parlamalar ortaya çıktı.

Bursa'nın özellikle Mudanya kıyılarında, bahar mevsiminde planktonların yoğunlaşması sonucu gece karanlığında suda yer yer oluşan ışıklı görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

ekran-goruntusu-2024-02-29-092748.png

PARLAK MAVİ IŞIK

AA'nın haberine göre; deniz tabanında özellikle kahverengi birikmelerin bulunduğu alanlarda, suya temas edilmesiyle parlak mavi ışığın çıktığı görüldü.

Nadir rastlanan deniz biyolojisiyle ilgili olayı canlı izlemek isteyenler gece saatlerinde kıyılara geldi.

ekran-goruntusu-2024-02-29-092733.png

PLANKTON NEDİR?

Planktonlar tatlı ve tuzlu sularda yaşayan, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır. Genellikle fitoplanktonlar ve zooplanktonlar olarak bilinen iki alt sınıfı vardır.

Fitoplanktonlar güneş ışığını, karbondioksidi ve suyu kullanarak fotosentez yapar. Zooplanktonlar ise fitoplanktonlarla beslenir. Hem fitoplanktonlar hem de zooplanktonlar azot gibi bazı mineralleri büyüyüp çoğalmak için kullanır.

ekran-goruntusu-2024-02-29-092703.png

Yılın belirli zamanlarında ışık ve mineral miktarlarına bağlı olarak denizlerde plankton sayısı artabilir. Fakat son günlerde planktonların normal zamanlarının dışında da denizlerde aşırı çoğaldığını görüyoruz.

Uzmanlar, mavi ve yeşil ağırlıklı plankton gruplarının yan yana gelmesinin fazla bir risk oluşturmadığını da söyledi.

ekran-goruntusu-2024-02-29-092534.png

Biyolojik bir canlı olan planktonlar, toksit salgıladığı için diğer canlılara zarar verebiliyor. Ayrıca beyaz renkte planton oluşursa bu da bir deniz kirliliği anlamına gelmekte.

ekran-goruntusu-2024-02-29-092520.png

Son Haberler
Akıllı bebek bezi ne işe yarar Sağlık
Akıllı bebek bezi ne işe yarar
Hizmet Üretici enflasyonu ocakta artış gösterdi Ekonomi
Hizmet Üretici enflasyonu ocakta artış gösterdi
Dursun Özbek vur patlasın çal oynasın Spor
Dursun Özbek vur patlasın çal oynasın
Ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Her gün suyunu içmek vücudu değiştiriyor Sağlık
Ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Her gün suyunu içmek vücudu değiştiriyor
Ünlü ekonomist cebinizdeki gelişmeyi açıkladı. Hissettiniz mi diye de vatandaşa sordu Ekonomi
Ünlü ekonomist cebinizdeki gelişmeyi açıkladı. Hissettiniz mi diye de vatandaşa sordu
Vatandaşlardan yola beton döke döke ilerleyen beton mikseri şoförüne tepki! Yaşam
Vatandaşlardan yola beton döke döke ilerleyen beton mikseri şoförüne tepki!
Brent petrolün varil fiyatı 82,11 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 82,11 dolar