Marmara Denizi’nde 'Poyraz' alarmı: Küçük tekneler limanlara sığındı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Poyraz fırtınası Marmara’da deniz ulaşımını vurdu, küçük tekneler Tekirdağ limanlarına sığındı, balıkçılar fırtınanın geçmesini bekliyor.

Tekirdağ’da sabah saatlerinden itibaren hızlanan Poyraz, dalgaları yükseltirken, özellikle Süleymanpaşa açıklarında balıkçılık yapan 12 metreden küçük tekneler, güvenlik nedeniyle limanlara döndü.

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Balıkçılar, fırtınanın dinmesini beklediklerini ve şu an denize çıkmanın riskli olduğunu ifade etti.

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Fırtınanın etkisiyle balıkçı barınaklarında yoğunluk oluştu. Bazı balıkçılar ağlarını toplarken, bazıları teknelerini halatlarla bağlayarak koruma altına aldı.

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Meteoroloji, Poyrazın akşam saatlerine kadar etkili olacağını duyurdu; balıkçılar da hava koşullarının iyileşmesini bekliyor.

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Öte yandan, büyük tekneler müsilaj nedeniyle avı erken bırakmıştı.

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