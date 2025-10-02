Marmara Denizi’ndeki sarsıntı büyük depremin habercisi mi? Uzmanlar ne diyor?

Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi açıklarında yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem üzerine uzmanlar değerlendirmelerde bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel yaptığı açıklamada, Marmara Denizi’nde bu tür orta büyüklükte depremlerin sıkça meydana geldiğini belirtti.

Depremin sığ olması durumunda sarsıntının daha fazla hissedildiğini vurgulayan Özel, “Yakınlığı, derinliği, hepsi şiddeti büyütüyor. Marmara Denizi'nde yani Kuzey Anadolu fay zonunun Marmara içindeki segmentlerinde bu şiddet, bu büyüklükte depremler oluyor, yaşıyoruz.” dedi.

Özel, artçı sarsıntıların hangi yöne yayılacağının gözlemle anlaşılacağını ifade ederek, “Bu büyüklükte depremler, Marmara içindeki fayda oluyor ama bu öncü müdür, artçı mıdır? Öncü olup olmadığı büyük depremlerden sonra bakılarak söylenebiliyor. Marmara Denizi'nde özellikle bu karmaşık yapının içinde yani Kuzey Anadolu fay zonunun girdiği ve orada değişik segmentlerle çalışan bir sistemin içinde öncü mekanizmasını söylemek çok zor.” diye konuştu.

“DEPREM, 23 NİSAN’DAKİ DEPREMİN KIRIĞININ BATI UCUNDA OLMUŞ”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Bulut, Marmara Denizi’nde 1963 Çınarcık depreminden bu yana 5 ve üzeri büyüklükteki depremlerin bu kadar sık görülmediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“5 ve üzeri depremler yani kaynak boyutu büyük olan depremler, Marmara’da daha sık olmaya başladı. Bu, istatistiki ve deprem öncesi davranış anlamında bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Bu deprem, ilk verilere göre 23 Nisan’daki merkez üssü İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları, Marmara Denizi’nde 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin kırığının batı ucunda olmuş. O konumda 1766 yılında meydana gelen ikinci kırığın doğu ucu bulunuyor. 1766’da olan büyük depremlerin birincisi İstanbul açıklarında, ikincisi ise Tekirdağ açıklarındaydı. Bu depremin ilk verilere göre Tekirdağ açıklarındaki depremin kırığının doğu ucuyla 23 Nisan deprem kırığının batı ucunun arasında meydana geldiği görülüyor.”

Öncü depremleri normal depremlerden ayırmanın mümkün olmadığını belirten Bulut, “Veriye baktığımızda yani depremden istasyona gelen ilk bilgiye baktığımızda, onun öncüyle ana şok diye ayırt edilebilecek herhangi bir ayırt edici özelliği yok. O yüzden bunu ayırt edemeyiz ama bizim için ilginç olan şey, artık eskisine nazaran farklı olmaya başlayan şey, 5 ve üzeri depremlerin Marmara Denizi’nde artık eskisine göre daha fazla olduğunu görmeye başlamamız.” diye konuştu.

