Marmara Üniversitesi önünde gözaltına alınan 5 genç serbest bırakıldı

Dün akşamdan beri avukat ve partililerle birlikte gençlerin durumunu takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Gençlerimizi aldık. Yapılan her haksızlığa karşı bu hakkımızı kullanmaya kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önündeki eylem polis engeliyle karşılaştı. Kadın cinayetlerini protesto eden açıklamalar yapılırkın abluka altına alınan gençler "Kadınlara değil, katillere barikat", "Kadınlar öldürülürken polis neredeydi", "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları atıldı. Gençlerden 5'i gözaltına alınıp Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü. Olayın duyulmasıyla CHP Gençlik Kolları üyeleri, avukatlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik süreci takip etmek için gece boyunca gelişmeleri takip etti.

Gözaltındaki gençler sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada ifade işlemleri tamamlanan gençler serbest bırakıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gelişmeye "Gençlerimizi aldık" sözleriyle duyurdu. Çelik açıklamasında, "Beş genç arkadaşımız, İkbal ve Ayşenur’un canice katledilmesini, gençliklerinin, vatan ve insan sevgisinin onlara verdiği sorumluluk duygusuyla Marmara Üniversitesi önünde protesto ettikleri için gözaltına alınmışlardı dün gece. Bırakın gözaltına alınmayı, erdemli tutumları sebebiyle bu kardeşlerimizin el üstünde tutulmaları gerekirken hem de! Kurumlar işlemiyor, adalet yerini bulmuyor. Kadınlarımız, gençlerimiz bedel ödüyor. Bu ülke, kadınların şiddetten korkmadan, eşit ve özgür yaşaması için kuruldu. Türkiye, kadınların sesinin susturulduğu bir ülke olmayacak" sözlerine yer verdi.

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