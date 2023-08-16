Marmara Üniversitesi'nden zam yağmuru: Dün yüzde 200, bugün yüzde 87,5

Marmara Üniversitesi yurt ücretlerine yüzde 87,5 zam geldi. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 800 TL olan yurt ücretleri bu yıl 1500 TL oldu.

Marmara Üniversitesi'nden zam yağmuru: Dün yüzde 200, bugün yüzde 87,5

Marmara Üniversitesi öğrencilerin adresine gönderdiği maille yurt ücretlerine yüzde 87,5 zam geldiğini duyurdu.

Buna göre geçen yıl 800 tl olan yurt ücretleri bu yıl 1500 TL oldu.

Öğrenciler gelen zammı gelen maille öğrenince büyük bir şaşkınlık geçirdi.

ÖĞRENCİLER ZAMMA BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Öğrenciler gelen zamma büyük tepki gösterirken, zamların yüksek olduğunu ve yurtların kalitesinin iyi olmadığını belirterek, zamların geri çekilmesini talep ediyor.

Marmara Üniversitesi yönetimi, zamların ekonomik koşullar nedeniyle yapıldığını ve yurtların kalitesinin artırılması için kullanılacağını açıkladı.

marmara3.jpg

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ DÜN YEMEKHANE ÜCRETLERİNE DE YÜZDE 200 ZAM YAPMIŞTI

Marmara Üniversitesi yönetimi, dün yaptığı açıklamada yemek ücretlerine yüzde 200 zam yaptığını duyurdu. Buna göre 5 lira olan yemek ücreti gelen zamla 15 tl'ye çıktı.

Öğrenciler yemek ücreti ve yurt ücretine gelen zammı protesto ederken, Marmara Üniversite yönetimi ise artan enflasyonu ve fahiş fiyatları sebep gösterdi.

ENFLASYON VE FAHİŞ ZAMLAR ÖĞRENCİLERİ ZORLUYOR

Bu yıl binlerce öğrenci daha Üniversite hayatına başlayacakken, artan enflasyon ve arkasından gelen fahiş zam artışları öğrencileri ve ailelerini zorluyor.

Geçen yıla göre yurt ve yemek ücretlerine 2 3 katına varan zamlar gelirken, aileler bu fiyatları karşılamakta zorlanıyor.

Özellikle İstanbul ve çevresinde okuyan öğrenciler için yurt ve ev fiyatları diğer illere göre daha çok artış göstermiş durumda.

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Mısırlı Omar Fayed Fenerbahçe'de Spor
Mısırlı Omar Fayed Fenerbahçe'de
İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu Dünya
İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu
New York Borsası Fed Tutanakları Sonrası Düşüş Yaşadı Ekonomi
New York Borsası Fed Tutanakları Sonrası Düşüş Yaşadı
Dünyanın önemli müzelerinden British Museum'da skandal. eserler ya kayboldu, ya çalındı ya da zarar gördü Dünya
Dünyanın önemli müzelerinden British Museum'da skandal. eserler ya kayboldu, ya çalındı ya da zarar gördü
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi Yaşam
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi
Singapur'da 737 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama ve Sahtecilik Operasyonu Dünya
Singapur'da 737 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama ve Sahtecilik Operasyonu
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi Güncel
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi