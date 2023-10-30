Marmara Üniversitesi'nin Maltepe yerleşkesinde yangın

Marmara Üniversitesi Maltepe Yerleşkesinde bulunan inşaat alanında iki katlı işçi konteynerlerinde yangın çıktı.



Yangın, saat 13.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi’nde yapımı devam eden Marmara Üniversitesi’nin yeni kampüs inşaatındaki işçi konteynerlerinde çıktı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

İşçilerin kaldığı iki katlı konteynerler yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Maltepe ve Ataşehir itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında işçilerin kaldığı konteynerler zarar gördü.