Marmara'da 1 saat arayla 3 deprem

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde peş peşe 3 deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin merkez üssü, Gemlik Körfezi olarak duyuruldu.

Buna göre, ilk olarak saat 05.19 sıralarında 3.2 deprem meydana geldi. Deprem, yerin 12.5 kilometre altında kaydedildi.

İkinci deprem, saat 06.17 sıralarında meydana geldi. 3.3 büyüklüğündeki deprem, 13.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Üçüncü ve son deprem ise saat 06.27 sıralarında gerçekleşti. Büyüklüğü 3.1 olarak açıklanan deprem, 13.6 kilometre derinlikte kaydedildi.