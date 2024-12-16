Marmara’da balıkçılar farklı balık türü ile tanıştı

Tekirdağ'da denize açılan balıkçılar, özellikle Aralık ayında tekir, jumbo karides, mezgit, dil balığı gibi türlerdeki avlarıyla dikkat çekiyor. Taze ve çeşitli ürünler, bölge halkının ilgisini çekerken hem tüketiciler hem de balıkçılar için memnuniyet verici bir tablo oluşturuyor.

Balıkçılar, uygun hava şartlarının da desteğiyle denizde uzun saatler çalışarak yerel ekonomiye ve balıkçılık sektörüne önemli katkılar sağlıyor. Marmara Denizi, birçok balık türüne ev sahipliği yapan zengin biyolojik çeşitliliğiyle bu faaliyetlerin merkezi konumunda.

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Ancak sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin bu ekosistemi korumak için önem taşıdığı da vurgulanıyor.