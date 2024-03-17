Marmaray görevlisi kadın güvenlikçiye bıçaklı saldırı 40 dikiş atıldı

Kadıköy Göztepe Marmaray İstasyonu’nda görevli temizlik görevlisi Çetin Aktay yüzünü gizleyerek geldiği istasyonda güvenlik görevlisi Gülnihal Karadereli'ye saldırdı. Nedeni henüz öğrenilemeyen saldırı istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik görevlisi kadının yüzünden bıçak darbesi aldığı ve 40 dikiş atıldığı belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Göztepe Marmaray İstasyonu’nda gerçekleşti. Akşam saatlerinde temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli’nin yanına yaklaşarak bıçaklamaya başladı. Yüzüne isabet eden bıçak darbesi ile Gülnihal Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alınmasını sağladı. Gülnihal Karadereli’nin yüzüne 40 dikiş atıldığı söylendi.

TEMİZLİKÇİNİN 11 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Çetin Aktay Gülnihal Karadereli’ye kin beslediğini ve bu nedenle bıçakladığını söyledi. Diğer yandan Çetin Aktay'ın ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.