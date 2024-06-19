Marmaray savaş alanına döndü. Tekmeler yumruklar havada uçuştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Marmaray savaş alanına döndü. Tekmeler yumruklar havada uçuştu

Marmaray'da vagon içinde çıkan tekmeli yumruklu kavga nedeni ile ortalık savaş alanına döndü.

Marmaray vagonu içinde çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Trenin içi bir anda savaş alanına döndü, yaşanan kargaşa cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da bugün Marmaray Sirkeci Durağı’nda trenin içindeki yolcular arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaları ile devam etti.

Marmaray treninin içi bir anda karışırken kavga edenleri diğer yolcular güçlükle ayırdı. Tekmelerin yumrukların havada uçuştuğu o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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