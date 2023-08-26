Marmaray'da intihar girişimi. Görüntüler korkunç

Marmaray'da bir kişi trenin geldiği sırada raylara atladı. Dehşet verici anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, şahsın durumu belirsizliğini koruyor.

KAYNAK: İHA
Marmaray'da intihar girişimi. Görüntüler korkunç

İstanbul'un Kartal ilçesinde Marmaray'da bir kişi tren yaklaşırken raylara atladı. Üzerinden tren geçen genç hastaneye kaldırılırken raylara atlama anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 17.05'te Marmaray Başak İstasyonu'nda meydana geldi. Trenin istasyona doğru geldiği sırada bir kişi kendini raylara attı. Üzerinden trenin geçtiği görülen şahıs çevredekilerin yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Şahsın son durumunun ne olduğu bilinmezken atlama anı ve sonrası güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Raylara atlayan şahsın hastaneye kaldırılması sonrası seferler normale döndü.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından X (Twitter) üzerinden açıklama yapan Marmaray, "Sayın yolcularımız; Saat 17.05'te Marmaray Başak istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

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