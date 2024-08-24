Marmaray'da kadın yolcu ile görevliler birbirine girdi. 'Bunları mahvettireceğim'

Düzenleme: Kaynak: İHA
Marmaray'da kadın yolcu ile görevliler birbirine girdi. 'Bunları mahvettireceğim'

Pendik'te Marmaray istasyonunda iddiaya göre başkasına ait ücretsiz kart ile binmeye çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın dozu artınca kadın yolcu, “Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim” sözleriyle tehdit etti.

Marmaray'da kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik Marmaray istasyonunda meydana geldi.

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İddiaya göre, başkasına ait ücretsiz kart ile Marmaray'a binmeye çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

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"EŞİM GELECEK BUNLARI MAHVETTİRECEĞİM"

Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga diğer görevlilerin araya girmesiyle son bulurken kadın yolcunun, “Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim” demesi dikkat çekti. Yaşanan o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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