Marmaray'da kadınlar birbirine girdi

Marmaray'da yolculuk yapan iki kadın arasında Pendik İstasyonu'nda tartışma çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenla kısa sürede başlayan tartışma yerini kavgaya bıraktı.

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada kadınlar birbirlerine saldırmaya çalıştı. Diğer yolcular saldırı girişimlerini durdurdu. Kavga eden kadınlardan biri Marmaray'dan indi.

Kadın Marmaray'dan inmeyen tartıştığı kadına küfür savurup tekrar tramvaya binmek istedi. Bu girişimi yanındaki diğer kadın engelledi.

Bu anları bir vatandaş cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde kadınlardan birbirine saldırmaya çalıştığı, küfür ettikleri, kadınlardan birinin yanında bulunan çocuğun korkarak ağladığı yer alıyor.