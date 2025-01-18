Marmaray'da mucize kurtuluş

İstanbul’da Ayrılıkçeşmesi Marmaray durağında 16 yaşında bir genç trenin önüne atladı. 16 yaşındaki genç raylara arasına düşünce burnu bile kanamadı. O an saniye saniye kameralara yansıdı.

RAYLARIN ARASINA DÜŞTÜ

Olay, dün 22.00 sıralarında İstanbul'da vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Ayrılıkçeşmesi Marmaray durağında yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 16 yaşındaki O.A. trenin önüne atlayarak intihar etmek istedi. Rayların arasına düşen genç mucize eseri hayatta kaldı.

BURNU BİLE KANAMADI

Gencin atladığını gören güvenlikler, hemen makiniste haber verdi. Rayların orta kısmından ulaşılarak genç kurtarıldı. Olay sonrası intihar girişiminde bulunan O.A. psikolojik tedavi için Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.