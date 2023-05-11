Marmaris, 19 Mayıs’ı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılı Marmaris’te coşkuyla kutlanacak.

Bayram sabahı düzenlenecek resmi törenin ardından Marmaris Belediyesi’nin kutlama programı başlayacak. Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenecek fener alayı saat 20.30’da Ketenci Otel önünden başlayacak. Bayraklar ve marşlarla Atatürk Meydanı’na doğru yürüyüşün ardından pop müzik şarkıcısı Berkay’ın sahne alacağı bir konser düzenlenecek.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da 19 Mayıs kutlamalarına başta gençler olmak üzere tüm vatandaşları davet ederek, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı 19 Mayıs’ın gururunu ve coşkusunu yaşamaya davet ediyorum” dedi.