Marmaris Belediyesi’nden iklim değişikliği ile mücadele

Marmaris Belediye Meclisi'nin Ekim ayı oturumunda, sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye yetki verilmişti. Başkan Ünlü'nün imzasıyla Marmaris, bu sözleşmenin taraflarından biri oldu.

İKLİM EYLEMİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ TAAHHÜDÜ

Bu sözleşme, sağlıklı kentler oluşturmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularında toplumu aydınlatmayı ve farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca, belediyelerin iklim kriziyle mücadelede kolektif sorumluluğu kabul ederek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine hazırlanmasını amaçlıyor. Marmaris Belediyesi de bu sözleşmeyle iklim eylemi ve enerji verimliliği konusundaki taahhüdünü küresel ölçekte genişletmiş oldu.

BAŞKAN ÜNLÜ'DEN AÇIKLAMALAR

Belediye Başkanı Acar Ünlü, sözleşmenin önemine dikkat çekerek, "Bu sözleşmeyle Marmaris Belediyesi olarak sürdürülebilirlik hedeflerimizi daha da ileriye taşımak için bir dizi strateji geliştirme yetkisine sahip olacağız. İlçemizin doğal güzelliklerini koruma çabalarımızı artırmanın yanı sıra iklim dostu projelerin hayata geçmesini de kolaylaştıracaktır. İklim dostu projelerle Marmaris'in yeşil kimliğini güçlendirecek, daha yaşanabilir bir dünya için kararlı adımlar atacağız" dedi.

Başkan Ünlü, "Attığımız bu adımla sadece Marmaris için değil, dünyamızın geleceği için de önemli bir çalışma yapıyoruz. Gelecek nesillere bırakacağımız çevre mirasında Marmaris Belediyesi'nin de katkısı olacağı için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu taahhüdün, iklim değişikliğiyle mücadelede kolektif eylemin önemini göstererek diğer belediyelere de ilham kaynağı olacağını inanıyoruz" diye konuştu.