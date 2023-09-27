Marmaris'in cennetine katliam izni

Muğla’nın Marmaris İlçesinin Turgut Mahallesindeki "Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve "1'inci Derece Doğal Sit" alanı olan bölgeye "Tekne Çekek Alanı ve Lift İskelesi" yapılması için "ÇED gerekli değil" kararı verildiği ortaya çıktı.

Marmaris'in cennetine katliam izni

Patronlar Dünyası’nın özel haberine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesi Turgut Mahallesi Limanbaşı Mevkii’ndeki 1899 parsele, yapılmak istenen "Tekne Çekek Alanı ve Lift İskelesi" projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil” kararı verildiği öğrenildi.

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KAZIKLAR ÜZERİNE İSKELE VE ÇEKEK ALANI İNŞA EDİLECEK

Bakanlığa başvuru yapan firmanın, Yat çekme yeri olarak kullanılacak alana deniz araçlarının çekilmesi amacıyla kurulacak alanda beton kazıklar üzerine iskele ve çekek alanı inşa edeceği bildirildi.

"Tekne Çekek Alanı ve Lift İskelesi" alanı olarak kullanılacak 1899 parsel toplam 4 bin 691 metrekareyken, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı ise yaklaşık bin 553 metrekarelik alanı kapsıyor.

Yat çekek alanı ise 2 bin 629 metrekareyken, kara alanı da 509 metrekareden oluşuyor.

DOĞAL SİT VE KORUMA ALANI

Bakanlığa sunulan ÇED dosyasında projede, iskele ve çekek alanı yapılmak istenen bölgenin kara tarafındaki parsellerin tarla vasfında olduğu, deniz kısmının ise 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar içerisinde yer aldığı bildirildi.

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ÇEVRECİLER YARGIYA TAŞIYACAK

Proje sahasının 1'inci Derece Doğal Sit Alanı ve “Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesinde yer aldığını öne süren çevre örgütleri ve STL’lar şu bilgileri paylaştı;

“Söz konusu bölge, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planına göre 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' sınırları içerisinde kalıyor. İskele ve Çekek alanı yapılacak bölge 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar kapsamında 1'inci Derece Doğal Sit alanı. Saydığımız be nedenlerden dolayı, ÇED Gerekli Değildir kararının iptali için yargı yoluna gideceğiz.”

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