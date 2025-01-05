Marmaris’te güneş yüzünü gösterdi! Vatandaşlar sahile akın etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Marmaris’te güneş yüzünü gösterdi! Vatandaşlar sahile akın etti

Marmaris'te etkili olan sağanak yağışın ardından güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, ilçede oluşan hareketlilik esnafların yüzünü güldürdü.

Marmaris'te iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte hava sıcaklığı 20 dereceye kadar yükseldi.

Marmarisli vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek kendilerini yat limanı ve sahillere attı. Pazar günü olmasının da etkisiyle ilçede yoğun bir kalabalık gözlemlenirken, vatandaşlar da güneşli havanın keyfini çıkarmak için sahillere akın etti.

Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, sıcak havanın tadını çıkararak güneşin keyfini sürdü. İlçedeki gezi alanları ve sahil şeritlerinde yaşanan hareketlilik, esnafların yüzünü güldürdü.

Marmaris’te güneş yüzünü gösterdi! Vatandaşlar sahile akın etti

Marmaris’te güneş yüzünü gösterdi! Vatandaşlar sahile akın etti

Marmaris’te güneş yüzünü gösterdi! Vatandaşlar sahile akın etti

Marmaris’te güneş yüzünü gösterdi! Vatandaşlar sahile akın etti

Marmaris’te güneş yüzünü gösterdi! Vatandaşlar sahile akın etti

Marmaris’te güneş yüzünü gösterdi! Vatandaşlar sahile akın etti

Son Haberler
Tekirdağ'da hukuk fakültesi öğrencisi Sıla, son yolculuğuna uğurlandı
Tekirdağ'da hukuk fakültesi öğrencisi Sıla, son yolculuğuna uğurlandı
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: Suriye için bir takvim belirlenmesi gerekiyor
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: Suriye için bir takvim belirlenmesi gerekiyor
Benzerliği ve sesiyle dikkat çekmişti! Ferdi Kaya’dan Ferdi Tayfur’a Hatıran Yeter
Benzerliği ve sesiyle dikkat çekmişti! Ferdi Kaya’dan Ferdi Tayfur’a Hatıran Yeter
Aydın’da nefes kesen güreşlerde kupalar sahibini buldu
Aydın’da nefes kesen güreşlerde kupalar sahibini buldu
Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı