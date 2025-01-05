Marmaris’te güneş yüzünü gösterdi! Vatandaşlar sahile akın etti

Marmaris'te iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte hava sıcaklığı 20 dereceye kadar yükseldi.

Marmarisli vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek kendilerini yat limanı ve sahillere attı. Pazar günü olmasının da etkisiyle ilçede yoğun bir kalabalık gözlemlenirken, vatandaşlar da güneşli havanın keyfini çıkarmak için sahillere akın etti.

Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, sıcak havanın tadını çıkararak güneşin keyfini sürdü. İlçedeki gezi alanları ve sahil şeritlerinde yaşanan hareketlilik, esnafların yüzünü güldürdü.