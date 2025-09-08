Marmaris’te kanlı gece: Barlar Sokağı’nda dehşet! İşletmeci müşterilere kurşun yağdırdı

Olay, saat 07.30 sularında Tepe Mahallesi 39. Sokak'taki bir barın içinde meydana etti. Bar işletmecisi olduğu belirtilen Zafer Ç. ile mekândaki müşteriler arasında henüz sebebi netleşmeyen bir tartışma yaşandı.

BAŞINDAN AĞIR YARALANDI

Bu tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Ç., yanında bulunan tabancayla ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. Açılan ateş sonucu başından vurulan Hüseyin Acet (22) ağır yaralandı. Olayın görgü tanıklarının bildirmesi üzerine bölgeye derhal sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

DURUMU KRİTİK

Yaralılardan Hüseyin Acet ve kurşunların bacağına isabet ettiği Azim Can Nas (24), ambulanslarla en yakın hastaneye nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin Acet'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Polis ekipleri, kaçan Zafer Ç.'yi yakalamak amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.