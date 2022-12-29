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Dünya 2023'e girmeyi beklerken bakın Mars kaç yaşına giriyor

Dünya yeni yıla girmeyi beklerken Mars için uzmanlar ilginç bir açıklamalarda bulundu. Uzmanlar Mars'ın 37 yaşına girdiğini açıkladı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:13
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Mars kaç yaşına girecek

Dünya 2023'e girmeyi beklerken bakın Mars kaç yaşına giriyor
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Mars yılları Dünya yıllarına göre iki kat daha uzun sürerken Mars için farklı bir takvim sistemi kullanıldığı ortaya çıktı. Mars hayranları, bu yıl Mars yeni yılını daha erken kutluyor.

Dün itibarı ile Mars’ın yeni yılı başladı. NASA’nın Mars Twitter hesabından yapılan bir gönderide “Hayır, yeni yılı yanlışlıkla erken kutlamıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Dünya’nın büyük kısmında kullanılan Gregoriyan takvimine göreyse her yıl 1 Ocak'ta başlıyor. Ama Mars'ta, şimdiden kızıl gezegenin 37. yılı başlamış durumda.

MARS NASIL 37 YAŞINDA OLUYOR

 Mars’ın yanından ilk defa bir uzay aracı ile Mariner 4 görevi kapsamında 14 Temmuz 1965’te geçildi. Ancak bilim insanları Mars yıllarını 1955 ilkbahar ekinoksu ile birlikte saymaya başladılar. NASA, Twitter hesabında bu takvim için “Evet, gelişigüzel seçilmiş bir nokta ama yine de bir sisteme sahip olmak iyidir” dedi ve devam etti:

“Mars yıllarını saymak bilim insanlarına uzun dönemli gözlemleri izleme imkânı veriyor. bunlara örnek olarak onlarca yıl boyunca kaydedilen hava durumu verilerini verebiliriz.”

Mars Güneş'e Dünya'dan daha uzak olduğu için, Kızıl Gezegenin güneşimizin etrafında dönmesi kabaca iki kat daha uzun sürüyor. Bir Mars yılı 687 gün uzunluğunda.

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