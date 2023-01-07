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Cengiz Ünder oynadı, Marsilya 10 kişiyle turladı

Olimpik Marsilya, Fransa Kupası'nda tur atladı

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 23:10
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Marsilya 10 kişiyle kazandı

Cengiz Ünder oynadı, Marsilya 10 kişiyle turladı
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Fransa Kupası'nda Hyeres'i 2-0 yenen Olimpik Marsilya, son 32 turuna yükseldi.

Olimpik Marsilya'ya turu getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Alexis Sanchez ile 70. dakikada Bamba Dieng kaydetti.

Marsilya ekibi, 15. dakikada Eric Bailly'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 86. dakikada yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.

Kupadaki diğer mücadelede Metz'i 2-1 yenen Olimpik Lyon, tur atlayan bir başka takım oldu.

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