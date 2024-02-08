Marsilya'dan flaş Onana kararı. Beşiktaş'tan daha yeni gitmişti

Kaynak: L'equipe
Marsilya'dan flaş Onana kararı. Beşiktaş'tan daha yeni gitmişti
Marsilya ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kiraladıkları Onana hakkında sürpriz bir karar aldı.

Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş’tan Marsilya’ya gönderilen Jean Onana hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

SEZON SONUNDA DÖNECEK

Oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar veren Fransız ekibi Onana’yı sezon sonunda siyah-beyazlılara geri gönderecek.

UEFA LİSTESİNE ALMADILAR

Öte yandan UEFA’ya yeni listesini veren Marsilya yıldız futbolcuyu kadroya dahil etmedi.

PERFORMANSI

Ara transfer döneminde transfer olduğu Marsilya’da 4 maça çıkan Onana gol veya asist üretemedi.

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