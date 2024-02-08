Marsilya'dan flaş Onana kararı. Beşiktaş'tan daha yeni gitmişti

Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş’tan Marsilya’ya gönderilen Jean Onana hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.
SEZON SONUNDA DÖNECEK
Oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar veren Fransız ekibi Onana’yı sezon sonunda siyah-beyazlılara geri gönderecek.
UEFA LİSTESİNE ALMADILAR
Öte yandan UEFA’ya yeni listesini veren Marsilya yıldız futbolcuyu kadroya dahil etmedi.
PERFORMANSI
Ara transfer döneminde transfer olduğu Marsilya’da 4 maça çıkan Onana gol veya asist üretemedi.
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