Astronomlar keşfetti. Mars'ta ayı silüetine benzer bir görüntü ortaya çıktı

12 Aralık`ta Mars yüzeyinin tarayan Mars Reconnaissance Orbiter uydusu, gezegen yüzeyinde bir ayının yüz hatlarına birebir olarak uyan bir kaya oluşumu keşfetti.

AYIYA BENZİYOR

CNN Türk'te yer alan bilgilere göre, ayı yüzünün silüeti resmin ölçekli bir versiyonu. Orijinal görüntü kabaca 2 bin metre genişliğinde. Kızıl Gezegen`de ilk defa ilginç bir oluşum tespit edilmiyor.

DAHA ÖNCE FİL YÜZÜ BELİRMİŞTİ

Daha önce de gülümseyen insan yüzü, fil ve kuş gibi benzer yapılar, Mars`tan gelen görüntülerde tespit edilmişti.