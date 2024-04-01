Mart ayı enflasyon rakamları ortaya çıktı

Kaynak: AA
Mart ayı enflasyon rakamları ortaya çıktı
TÜİK tarafından 3 Nisan çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verileri belirginleşmeye başladı. Ekonomistler mart ayı enflasyonundaki artışı yüzde 3,67 oranında öngördü.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mart ayı enflasyonunu 3 Nisan çarşamba günü açıklayacak. Enflasyon rakamları öncesi AA Finansın 20 ekonomistin katılımıyla organize ettiği Enflasyon Beklenti Anketinin sonuçları açıklandı. Ankete katılan ekonomistler, mart ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 3,67 artış göstermesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,40, yüzde 4,42 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON

Ekonomister yıllık enflasyonda da artış bekliyorlar. Ekonomistler mart ayı enflasyon beklentilerini bir önceki aya göre yüzde 67,07 oranında yıllık enflasyonu da yüzde 69,32 oranında öngördü.

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 4,53 artış kaydetmişti.

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