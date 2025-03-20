Mart ayında Bolu beyaza büründü

Kaynak: İHA
Mart ayında Bolu beyaza büründü

Bolu, yüksek rakımlı ilçeleri Gerede ve Mudurnu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Bolu'nun yüksek rakımlı ilçeleri Gerede ve Mudurnu'da kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Yağan kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen üç cemrenin de düşmesiyle Bolu'da hava sıcaklıkları artmıştı. Bugün Bolu'nun yüksek rakımlı ilçeleri Mudurnu ve Gerede'de etkili olan kar yağışı kısa sürede apartman çatılarını ve yeşil alanları beyaza bürüdü. Öte yandan Gerede ilçesinde kar yağışı yer yer 10 santimetreye kadar ulaşırken yağış etkisini yitirdi. Lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Bolu'da kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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