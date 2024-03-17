Mart ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı

Kaynak: İHA
Mart ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı
Yurdun 4 bir yanında bahar havaları hakim olmaya başlamışken Ardahan'da havaların aniden soğuması ile yağan kar vatandaşları şaşırttı.

Hava sıcaklıklarının eksi 4 derecelere kadar düştüğü Ardahan'da soğuk ve yağışlı hava yerini bir anda kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar bir anda çevreyi beyaza buladı. Vatandaşların bir kısmı bu duruma şaşırırken diğer kısmı ise kar'ın bereket olduğunu ve Ardahanlılar olarak kar yağışına alışık olduklarını belirtti. Baharda yağan karın bereket olduğunu ifade eden Ferdi Kavak, "Bugün tarih 17 Mart 2024 ve halen hava yoğun kar yağışı etkili oluyor. Biz Ardahanlılar olarak karı seviyoruz. Kar berekettir" dedi.

aw164467-01.jpg

aw164467-02.jpg

aw164467-03.jpg

aw164467-04.jpg

aw164467-05.jpg

İlgili Haberler
28 milyon liralık kaçak tütün yakalandı
28 milyon liralık kaçak tütün yakalandı
Son Haberler
28 milyon liralık kaçak tütün yakalandı Yerel Haberler
28 milyon liralık kaçak tütün yakalandı
Bahçeli'nin yeni yönetimi belli oldu! MHP kurultayında MYK listesinde çizik yiyen isimler kimler. İşte listeye giren 43 yeni isim Gündem
Bahçeli'nin yeni yönetimi belli oldu! MHP kurultayında MYK listesinde çizik yiyen isimler kimler. İşte listeye giren 43 yeni isim
Volkan Demirel havalara uçtu Samsun şaştı kaldı. Volkan Aliakar yazdı Spor
Volkan Demirel havalara uçtu Samsun şaştı kaldı. Volkan Aliakar yazdı
Ordu’nun en çok göç verdiği şehirler belli oldu Yerel Haberler
Ordu’nun en çok göç verdiği şehirler belli oldu
Galatasaray ölüp ölüp dirildiği maçı nasıl kazandı? Hakem kararları damga vurdu. Sedat Kaya yazdı Spor
Galatasaray ölüp ölüp dirildiği maçı nasıl kazandı? Hakem kararları damga vurdu. Sedat Kaya yazdı
Galatasaray Kasımpaşa maçında akılalmaz olaylar oluyor. 10 dakikada kırmızı kart çıktı penaltı kaçtı Galatasaray 2 gol attı Spor
Galatasaray Kasımpaşa maçında akılalmaz olaylar oluyor. 10 dakikada kırmızı kart çıktı penaltı kaçtı Galatasaray 2 gol attı
Ümit Özdağ’dan Bahçeli’ye sert tepki: Kurtarıcı lider Atatürk’tür. Erdoğan Türkiye’yi neden kurtaracak? Gündem
Ümit Özdağ’dan Bahçeli’ye sert tepki: Kurtarıcı lider Atatürk’tür. Erdoğan Türkiye’yi neden kurtaracak?