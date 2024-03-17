Mart ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı

Hava sıcaklıklarının eksi 4 derecelere kadar düştüğü Ardahan'da soğuk ve yağışlı hava yerini bir anda kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar bir anda çevreyi beyaza buladı. Vatandaşların bir kısmı bu duruma şaşırırken diğer kısmı ise kar'ın bereket olduğunu ve Ardahanlılar olarak kar yağışına alışık olduklarını belirtti. Baharda yağan karın bereket olduğunu ifade eden Ferdi Kavak, "Bugün tarih 17 Mart 2024 ve halen hava yoğun kar yağışı etkili oluyor. Biz Ardahanlılar olarak karı seviyoruz. Kar berekettir" dedi.