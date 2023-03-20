20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kars’ta yoğun kar yağışı

Kars'ta son günlerde etkili olan yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında yağan kar, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü de bir kez daha doğruladı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 03:38
Takip Et

Mart ayında yoğun kar yağışı

Kars’ta yoğun kar yağışı
+
Aa
-

(İHA)- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gece başlayan yoğun kar yağışı Mart ayında etrafı beyaza bürüdü. Kısa sürede beyaza bürünen Sarıkamış baharı beklerken, kış geri geri geldi.

Sarıkamış’ta bahar ayında kışı yaşadıklarını ifade eden Mustafa Serhat Nar, “19 Mart tarihini 20 Mart’a bağlayan gece, kayak bölgesi 2 bin 300 rakımdayız. Sarıkamış yine beyaz gelinliğini giydi, kar yağışı devam ediyor” dedi.

Öte yandan Sarıkamış’ta gece başlayan kar yağışı devam ederken, kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
1
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
2
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
3
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
4
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
5
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
6
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
7
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿Kars’ta yoğun kar yağışı
﻿Kars’ta yoğun kar yağışı
﻿Kars’ta yoğun kar yağışı
﻿MHP'li Belediye Başkanı hayatını kaybetti
﻿MHP'li Belediye Başkanı hayatını kaybetti
﻿MHP'li Belediye Başkanı hayatını kaybetti
﻿İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi
﻿İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi
﻿İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi
﻿Denize düşen otomobilinden kendi imkanlarıyla çıktı
﻿Denize düşen otomobilinden kendi imkanlarıyla çıktı
﻿Denize düşen otomobilinden kendi imkanlarıyla çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.