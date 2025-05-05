Mart, Singapur perakendecilerine yaradı

Singapur'da perakende satışlar Mart 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 oranında arttı. Bu artış, Şubat ayında görülen yüzde 3.5'lik düşüşün ardından yılın ikinci yıllık yükselişi olarak kaydedildi. En dikkat çekici toparlanma süpermarketlerde gerçekleşti. Şubat ayında yüzde 13.3 azalan süpermarket satışları Mart’ta yüzde 3.4 artış gösterdi. Mobilya ve ev eşyalarında satışlar yüzde 2.5, eğlence ürünlerinde ise yüzde 3.2 yükseldi.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri yüzde 3.6, saat ve mücevher satışları ise yüzde 13.5 artarak olumlu katkı sağladı. Ancak bazı kategorilerdeki düşüşler devam etti. Büyük mağazalardaki azalış yüzde 2.4’e, mini marketlerdeki azalış ise yüzde 3.0’e gerileyerek önceki aya kıyasla yavaşladı. Gıda ve alkollü içecek satışları yüzde 5.1, giyim ürünleri yüzde 8.0 ve akaryakıt satışları yüzde 8.2 azaldı.

Motorlu taşıt satışlarındaki büyüme hızı yüzde 3.3'e düşerken, kitap ve optik ürünlerde yüzde 6.2'lik kayıp yaşandı. Diğer kategorilerde de yeniden düşüş görüldü. Aylık bazda ise mevsim etkisinden arındırılmış satışlar yüzde 2.8 azalarak üç ay sonra ilk kez geriledi.