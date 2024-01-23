Martin Luther King'in oğlu hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Martin Luther King'in oğlu hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü ABD'li aktivist Martin Luther King'in oğlu Dexter Scott King, kanser sebebiyle 62 yaşında öldü.

Dünyaca ünlü ırkçılık ve şiddet karşıtı aktivist Martin Luther King’in oğlu 62 yaşında hayatını kaybetti.

King adına kurulan sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada “Dr. Martin Luther King Jr. ve Bayan Coretta Scott King'in en küçük oğlu ve üçüncü çocuğu, prostat kanserine karşı verdiği cesur bir mücadelenin ardından bugün, 22 Ocak 2024'te hayata veda etti” denildi.

ABD eski Başkanı Barack Obama, Dexter Scott King’in ardından paylaştığı mesajında “Michelle ve ben Dexter Scott King'in vefatını duyduğumuzda üzüldük. Dexter, Dr. Martin Luther King Jr ve Coretta Scott King'in en küçük oğluydu ve hayatını onların mirasını korumaya adadı. The King Center'ın Başkanı olarak yeni nesile adalet ve eşitlik için çalışmalarını sürdürmeleri konusunda ilham verdi” ifadelerini kullandı.

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