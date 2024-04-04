Martta hem ihracat hem ithalat düştü. Dış Ticaret açığı 7,5 Milyar dolar oldu

Kaynak: AA
Martta hem ihracat hem ithalat düştü. Dış Ticaret açığı 7,5 Milyar dolar oldu
Mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.1 azalarak 22 milyar 578 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5.7 oranında düşüşle 30 milyar 95 milyon dolara geriledi. Böylece Dış Ticaret açığı 7 Milyar 517 Milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Dış Ticaret veriler belli oldu. Tıcaret Bakanlığı mart ayına dair dış ticaret rakamlarını açıklarken, dış ticaret açığı da ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığına göre mart ayı ihracat rakamı, ocak ve şubat aylarını geride bırakarak aylık artışını sürdürdü. Geçen ay 22 Milyar 578 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. Aynı dönemdeki ithalat miktarı ise 30 milyar 95 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece dış ticaret açığı düşse de 7 milyar 517 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı kayıtlarına göre ocakta 20 milyar dolar, şubatta ise 21,1 milyar dolarlık ihracat yapılmıştı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında ihracat rakamları 2023 yılı mart ayına kıyasla yüzde 4,1 oranında bir gerileme olduğu belirtilirken, tarihsel olarak en yüksek üçüncü mart ayı ihracat rakamının gerçekleştiği kaydedildi.

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