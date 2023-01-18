İşte uzmanlardan tüyolar. Masa başı çalışanlara kilo uyarıları

Haber Global’de yer alan habere göre; Masa başında çalışanlarında, çok kolay birkaç öneri ile kilo almaması, hatta kilo vererek ideal bedene dönmesi bile mümkün olduğu vurgulandı.

Genelde masa başında çalışanların kilo problemi mutlaka olur diye düşünüldüğünün altı çizildi. Yediğiniz yemekleri hareket edemezseniz harcayamazsınız, böylece bu yemekler sizde göbek, basen veya kalça olarak kalır zannedildiği bildirildi. Aslında yediğimiz yemekler vücudun ihtiyacı olan besinleri içerir ve harcanmasına gerek olmadığı ifade edildi. Harcamak adına aşırı spor yapmak aksine vücudun enerji dengesini bozacağı vurgulandı.

NEDEN SEFERTASI DİYETİ?

Ofiste öğlen yemeğinizi iş yoğunluğundan dolayı dışarı çıkıp yiyemiyor ya da ofiste çıkan yemekleri diyet programınıza uygun olmadığı için yemekten kaçıyor olabilirsiniz. Gün içinde tüm gün midenizi aç bırakırsanız akşam iş çıkışı evinize geldiğinizde özellikle yüksek kalorili gıdalara saldırır, sonra da kilo alırsınız. İşte böyle bir durumla karşılaşmamanız için size ofiste öğlen yemeğinde tüketebileceğiniz sefer tası diyetini uygulamanız tavsiye edildi.

Sefertasınızda olması gerekenler: Tencere yemeklerinden (sebze, et, çorba vb) yanına salata, yoğurt, bir iki dilim ekmek, tok tutacak kuruyemiş leblebi ceviz badem kahve ve çay molaları için hurma ,yaban mersini, kuru erik , kuru kayısı ya da mevsim meyveleri.

HANGİ OFİS ÇALIŞANLARI KİLO ALIR?

Masa başında uzun süre hareketsiz çalışan veya yerinden kalmamak için işini bahane gösterenler,

Kahvaltı yerine her zaman simit, poğaça, açma tarzı hamur işi, şeker ve çikolata tüketenler,

Öğle yemeğinde kalorisi bol fastfood (pizza, döner ekmek, sosisli, sucuklu tost) tarzı yiyecekler yiyenler,

Ara ve ana öğünlerini atlayan, uzun süre aç kalıp kilo almaya davetiye çıkaranlar.

Sabahları kahvaltısı atlayan beslenme çantasını, hazırlamayan öğlen yemeği için sefertasını evinden getirmeyenler.

Zamanı ve iş stresini iyi yönetemeyip kendini baskı altında hissedenler kilo alırlar.

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İŞTE O TÜYOLAR...

-GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE SU ŞİŞELERİ OLSUN

-BİLGİSAYAR KARŞISINDA YEMEK YEMEYİN!

-ADIĞINIZ ZAMAN DİLİMLERİNİ TESPİT EDİN

-TIKANDIĞINIZ KONULARI MÜMKÜNSE DAHA SONRA ELE ALMAK ÜZERE BIRAKIN

-HAREKET ETMEK İÇİN ELİNIZE GEÇEN HER FIRSATI DEĞERLENDİRİN

-OFİSTE YÜKSEK MOTİVASYON