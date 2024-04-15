Maşa varken elini ateşe sokma atasözünün anlamı nedir?

Maşa varken elini ateşe sokma atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir konuda eldeki imkanlar ve araçlar varken, gereksiz risklere girmemek gerektiğini belirten bir atasözü olarak tanımlanmaktadır.

Bir işi daha kolay ve risksiz bir şekilde yapabilecek araçlar varken, zor ve tehlikeli yolları seçmemek gerektiği ifade edilmektedir.

MAŞA VARKEN ELİNİ ATEŞE SOKMA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Tabii maşa varken elini ateşe sokar mı, beni itti müdürün önüne kendisi arkadan izledi her şeyi."