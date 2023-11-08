Masadaki cep telefonu birden patladı

Artvin Hopa'da bir kafede oturan gençlerin masasındaki cep telefonu birden patladı. Gençler korkuyla masadan uzaklaştı. O anlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Masadaki cep telefonu birden patladı

Artvin Hopa'da bir kafede oturan gençlerin masasındaki cep telefonu birden patladı. Gençler korkuyla masadan uzaklaştı. O anlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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