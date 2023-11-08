Masadaki cep telefonu birden patladı

Artvin Hopa'da bir kafede oturan gençlerin masasındaki cep telefonu birden patladı. Gençler korkuyla masadan uzaklaştı. O anlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
08 Kasım 2023 Çarşamba
Artvin Hopa'da bir kafede oturan gençlerin masasındaki cep telefonu birden patladı. Gençler korkuyla masadan uzaklaştı. O anlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Artvin Hopa'da bir kafede oturan gençlerin masasındaki cep telefonu birden patladı. Gençler korkuyla masadan uzaklaştı. O anlar kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.