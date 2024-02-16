Masaj salonları fuhuş yuvası çıktı

Kaynak: İHA
Masaj salonları fuhuş yuvası çıktı
Çorlu’da masaj salonlarında fuhuş yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 25'i kadın 37 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, “Fuhuşa Yer Temini ve Aracılık Etme” suçundan soruşturma başlattı. Masaj salonlarında çalışan kadınların para karşılığında fuhuş yaptırıldığına dair ihbarları değerlendiren ekipler, Çorlu ilçesindeki 7 masaj salonuna baskın yaptı.

Operasyonda, fuhuşa yer sağlayan ve aracılık eden 12 kişi ile fuhuş yapan 25 kadın yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve masaj salonlarında yapılan aramalarda, 20 cep telefonu, çok sayıda cinsel içerikli malzeme ve bir havalı silah bulundu. 37 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

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