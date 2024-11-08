Masaj ve SPA salonlarına operasyon. 43 kadın gözaltında

Düzenleme: Kaynak: İHA
Masaj ve SPA salonlarına operasyon. 43 kadın gözaltında

Hatay’da masaj ve spa salonlarına yönelik yapılan denetimlerde kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 43 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 6 Kasım günü İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına insan ticareti kapsamında, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı.

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Denetimlerde; 11 iş yeri denetlenirken toplam 43 (39 Tayland, 1 Suriye, 3 Kenya uyruklu) kadın şahıs yakalandı. 13 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı, 8 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi.

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Ayrıca 43 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı tespit edildi ve deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

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