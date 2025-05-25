Mascherano, David Martínez'i sildi

Lionel Messi'nin önderliğindeki Inter Miami'ye büyük umutlarla kiralanan Paraguay asıllı Arjantinli stoper David Martínez, beklentilerin oldukça uzağında kaldı. River Plate’den sezon başında satın alma opsiyonuyla Amerika’ya gönderilen Martínez, zayıf performansıyla eleştirilerin odağında. Marcelo Gallardo’nun yeniden River Plate’in teknik direktörlüğüne getirilmesiyle kadroda düşünülmeyen Martínez’in Amerika macerası, yalnızca 16 maçta forma giydiği ve 948 dakika sahada kaldığı bir dönemle sınırlı kalabilir.

MASCHERANO’DAN ŞANS YOK

Teknik direktör Javier Mascherano’nun gözünde yedek oyuncu konumuna düşen Martínez, Mayıs ayı boyunca sadece dokuz dakika süre alabildi. Beş maçın dördünde ya kulübede kaldı ya da kadroya alınmadı. Eski Arjantin U20 Milli Takım Teknik Direktörü olan Mascherano’nun, savunmadaki performansından memnun olmadığı ve oyuncuya yönelik yaklaşımını değiştirmeye niyeti olmadığı bildiriliyor.

RİVER PLATE GERİ DÖNÜŞE HAZIR

Inter Miami’nin, Martínez için belirlenen 3 milyon dolarlık satın alma opsiyonu zorunlu değil. Bu nedenle kulübün sahibi Jorge Mas ve başkan yardımcısı David Beckham, oyuncunun performansındaki düşüş nedeniyle bu hakkı kullanmaktan vazgeçebilir. River Plate cephesiyse olası bir geri dönüş ihtimaline karşı hazırlıklarını yapıyor. Oyuncunun önceki dönemdeki formunun uzağında oluşu, Arjantin ekibini de düşündürüyor.

Martínez’in geleceği önümüzdeki haftalarda netleşecek. Ancak şimdilik hem Inter Miami hem de River Plate için çözülmesi gereken bir sorun olarak gündemde kalmayı sürdürüyor.