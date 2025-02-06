Mascherano, Ronaldo'ya cevap verdi: Messi vurgusu dikkat çekti

Al-Nassr’ın yıldızı Cristiano Ronaldo, İspanyol televizyon kanalı La Sexta’ya verdiği röportajda, futbol tarihinin "en eksiksiz" oyuncusu olduğunu iddia etti. Portekizli süper yıldız, kendisini Messi, Maradona ve Pele gibi futbol efsanelerinden üstün gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

İki ayağımla da etkili şutlar çekebiliyorum, inanılmaz bir hızım ve gücüm var, ayrıca zıplama kabiliyetim de benzersiz. Bunlar beni farklı kılan özellikler.

Bu açıklamalar, futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Ronaldo’nun kendisini "GOAT" (Tüm Zamanların En İyisi) ilan etmesi, Messi ile olan rekabetini yeniden alevlendirdi.

MASCHERANO'DAN DİKKAT ÇEKEN MESSİ VURGUSU

Ronaldo’nun bu iddiası üzerine Inter Miami Teknik Direktörü ve eski Arjantinli yıldız Javier Mascherano, basın mensuplarına konuştu. Mascherano, uzun yıllar Barcelona'da beraber oynadığı Lionel Messi’nin futbol tarihindeki yeri konusunda net bir duruş sergileyerek şu açıklamayı yaptı:

Herkesin kendi fikri olabilir, ancak benim için tarihin en iyi futbolcusu her zaman Lionel Messi olacak. Futbol zekâsı, yetenekleri ve istikrarı onu eşsiz kılıyor.

Mascherano'nun bu sözleri, Messi’yi futbolun zirvesine yerleştiren yorumlardan biri olarak kayıtlara geçti.

GOAT TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

Ronaldo’nun kendisini en eksiksiz oyuncu olarak tanımlaması ve Mascherano’nun Messi’ye olan desteği, futbol dünyasında yeniden büyük bir tartışma başlattı. Messi'nin 8 Ballon d'Or ödülü ve Arjantin ile kazandığı Dünya Kupası, onun futbol tarihindeki en büyük isimlerden biri olmasını sağlamış durumda.

Öte yandan, Ronaldo'nun kulüp ve milli takım düzeyinde kırdığı rekorlar, onu tartışmasız bir efsane haline getiriyor. Ancak GOAT tartışması, futbolseverler arasında süregelen bir polemik olarak varlığını sürdürüyor.