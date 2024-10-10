Maserati'nin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Maserati'nin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Tayland'ın Sattahip ilçesinde, bir motosiklet ile Maserati'nin çarpışması sonucu 17 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti, bir diğeri ağır yaralandı. Kazaya karışan Rus sürücünün ifadesi alındı.

Sattahip'de Salı akşamı meydana gelen trafik kazasında, meslek lisesi öğrencisi bir genç hayatını kaybederken, bir diğeri ağır yaralandı. Kaza, Na Jomtien bölgesindeki Khao Chi Chan orman parkı yakınlarında, kırsal yol 1003 üzerinde gerçekleşti.

Olay yerine gelen polis ve kurtarma ekipleri, yaşları 17 olan iki genci yerde yatarken buldu. Yamaha NMAX marka motosikletlerinin ön kısmı ezilmiş durumdaydı. Gençlerden biri olay yerinde yaşamını yitirdi, diğeri ise ciddi şekilde yaralanmıştı. Yaralı gencin sol uyluğu kırılmış ve göz çevresinde kanamalar vardı. Hemen hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden gencin adı Phuriphat olarak belirlendi. Yaralı olan ise Kiartdecha olarak tanımlandı. Her iki genç de Sattahip’teki Tay-Avusturya Teknik Koleji öğrencileriydi.

Kaza yapan araç, sol tarafı büyük hasar görmüş ve camı kırılmış siyah bir Maserati idi. Aracın plakası yoktu ve sürücüsü, Rus uyruklu bir kişi, olay yerinde polisleri bekliyordu. Sürücü basınla konuşmayı reddetti.

Kazada hayatını kaybeden gencin büyükannesi Naowarat Charoonlert, torununu teşhis ettiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Genç, okuldan Rayong eyaletindeki Ban Chang ilçesindeki evine dönüyordu.

Polis, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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