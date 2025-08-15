Maskeli soyguncular kuyumcuyu vurdu! Altınları alıp kaçtılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana’da maskeli iki şüpheli, kuyumcuya girip İbrahim Kasır ve Abdurrahman Kılle’yi bacaklarından vurdu, 1 kilo altını çalarak kaçtı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri arıyor.

Olay, saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli 2 kişi, caddeye motosikletle gelip, Suriyeli kuyumcu İbrahim Kasır'ın iş yerine girdi. Tabancayla içerdekileri tehdit eden şüpheliler, tezgahtaki altınları istedi. Daha sonra şüphelilerden biri, tabancayla Kasır ile Abdurrahman Kılle'yi bacaklarından vurdu.

Tezgah ve vitrindeki yaklaşık 1 kilo altını çantaya dolduran şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, iş yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

